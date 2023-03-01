العمليات المشتركة تصدر توجيهات امنية للقطعات العسكرية

2023/03/01 | 23:18 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أصدر نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن قيس المحمداوي،اليوم الاربعاء، توجيهات عدة للقطعات الأمنية.وذكر بيان لقيادة العمليات المشتركة تلقاه/ المركز الخبري الوطني/، ان “الفريق الركن قيس المحمداوي تراس الايجاز الشهري […]

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