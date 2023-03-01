الخزانة الامريكية تفرض عقوبات على ثلاثة كيانات وشخصين في كوريا الشمالية

2023/03/01 | 23:18 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على شخصين وثلاثة كيانات مرتبطة، ببرامج كوريا الشمالية النووية والصاروخية.وجاء في بيان وزارة الخزانة الأمريكية، أن” هؤلاء الأفراد المدرجين في القائمة السوداء “حصلوا بشكل غير […]

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