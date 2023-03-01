وزير إسرائيلي يميني متطرف يقول إن بلدة فلسطينية في الضفة الغربية

2023/03/01 | 23:31 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال بتسلئيل سموتريتش، وزير المالية الإسرائيلي وزعيم حزب الصهيونية الدينية اليميني المتطرف، الأربعاء، إن بلدة حوارة الفلسطينية "يجب محوها".

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