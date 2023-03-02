شاهد بالفيديو.. العراق يحرك العالم في عيد المعلم بكارثة مؤلمة | تقرير

2023/03/02 | 00:05 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: MI32ietY4aY

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