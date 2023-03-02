2023/03/02 | 00:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

يبدو أن الخلافات بشأن حصة اقليم كردستان من موازنة 2023 قد عادت إلى نقطة الصفر، بالرغم من الاحاديث التي تم تداولها خلال الساعات الماضية عن التوصل لاتفاق نهائي بين الاقليم وبغداد بشأن حصة كردستان من الموازنة وبنسبة 12.67%.

واعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم الأربعاء، رفضه لحصة إقليم كردستان في موازنة سنة 2023 البالغة 12.67%، بحسبما تحدث القيادي في الحزب وفاء محمد كريم لـ"بغداد اليوم".

وقال كريم إن "هناك من يريد فرض نسبة 12.67% كحصة لإقليم كردستان ضمن موازنة سنة 2023، فهذه النسبة مرفوضة وهي قليلة جداً بالنسبة للتعداد السكاني للإقليم".

وبين كريم ان "اقل نسبة ممكن ان نقبل بها كحصة للإقليم في موازنة سنة 2023 هي 14% وهذه تأتي ضمن التعداد السكاني لوزارة التخطيط، والحوارات والمفاوضات مستمرة من أجل حسم حصة الإقليم بشكل نهائي ضمن الموازنة".

وكانت النائبة عن الديمقراطي الكردستاني اخلاص الدليمي قد قالت في تصريحات صحفية يوم امس الثلاثاء، إنه تم التوصل إلى اتفاق نهائي بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية، وتحديد حصة الاقليم في الموازنة بنسبة 12.67%.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد أحاديث "الاتفاق النهائي".. خلافات بغداد وأربيل على الموازنة تعود لـ"نقطة الصفر") نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد أحاديث "الاتفاق النهائي".. خلافات بغداد وأربيل على الموازنة تعود لـ"نقطة الصفر") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).