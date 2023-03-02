2023/03/02 | 00:09 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 1 مارس، 2023 بغداد/المسلة: أعلنت هيئة النزاهة، ضبط أربعة معقبين في مديرية بلدية الناصرية متلبسين...

ظهرت المقالة معقبون يرتكبون مخالفات في بلدية الناصرية دون سند قانوني أولاً على المسلة.

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