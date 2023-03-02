2023/03/02 | 00:09 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 1 مارس، 2023 بغداد/المسلة: أكدت وزير الاتصالات هيام الياسري، اعتمادها مبدأ الكفاءة والنزاهة في التكليف...

ظهرت المقالة وزيرة الاتصالات بشأن اعفاء الوكيل الإداري: اغلب الفريق الفني والمالي في الوزارة من المكون السني أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزيرة الاتصالات بشأن اعفاء الوكيل الإداري: اغلب الفريق الفني والمالي في الوزارة من المكون السني) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزيرة الاتصالات بشأن اعفاء الوكيل الإداري: اغلب الفريق الفني والمالي في الوزارة من المكون السني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).