بعد ميسان وذي قار.. الجفاف يضرب واسط ومطالبات نيابية بالضغط على تركيا

2023/03/02 | 00:10 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذر النائب عن محافظة واسط باسم نغيمش الغريباوي، الاربعاء ، ان المناطق الجنوبية تمر بمنعطف خطير وهو شحة المياه وخاصة محافظة واسط، مطالبا الحكومة بإطلاق الحصة الكاملة من المياه إلى المحافظة.

وقال الغريباوي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، أن “أغلب الانهر والجداول جفت بشكل تام في محافظة واسط”، مضيفا أن “هناك استياء شعبي من الوضع المائي الذي تعيشه المحافظة”.

ولفت الى أن “واسط مهددة بكارثة بيئية ويجب استخدام ورقة الضغط التجارية مع دول المنبع”، مؤكدا أن “حجم الإطلاقات المائية من خارج العراق وصلت ل 30 % وهذا ما ينذر بخطر كبيرا يدعو لتحرك الجهات المعنية في الدولة للتدخل لحل الازمة دبلوماسيا”.

وتابع ان “هناك مطالبات شعبية كثيرة لزيادة حصة المحافظة من المياه وتمرير هذا الفصل كونه فصل مزروعات”.

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