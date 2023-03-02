شاهد بالفيديو.. جولة في سوق الصدرية بغداد .. دولمة، كبة عراقية، وزنود الست - صمّون وزعتر م٣ - حلقة ٥

2023/03/02 | 00:15 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 2KzmXpAvZL8

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