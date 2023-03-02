"مثيرة للاشمئزاز".. واشنطن تنتقد دعوة وزير مالية إسرائيل لمحو قرية حوارة الفلسطينية

2023/03/02 | 00:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، الأربعاء، إن تعليقات وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، التي دعها فيها إلى "محو" قرية حوارة الفلسطينية "بغيضة وغير مسؤولة ومثيرة للاشمئزاز".

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