أمريكا تدين تصريحات وزير إسرائيلي دعها فيها إلى

2023/03/02 | 01:07 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نددت وزارة الخارجية الأمريكية، الأربعاء، بتصريحات وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش التي دعها فيها إلى "محو" بلدة فلسطينية.

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