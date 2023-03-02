اللجنة العليا لتشريع قانون الرياضة الموحد تعقد اجتماعها الدوري

2023/03/02 | 01:11 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عقدت اللجنة العليا الخاصة بإعداد وتهيئة القانون الرياضي الموحد برئاسة مستشار رئيس مجلس الوزراء لشؤون الشباب والرياضة إياد بنيان اليوم الاربعاء اجتماعها الدوري الخامس في مقر مجلس الوزراء.

وقال رئيس اللجنة إياد بنيان في بيان إن “اللجنة شكلت بإشراف ومتابعة من قبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني من أجل العمل على إعداد و تهيئة مشروع قانون موحد للرياضة العراقية ينهي كافة التقاطعات والخلافات التي وجدت بسبب اختلاف القوانين الرياضية” .

و أشار إلى أن “تأسيس هذه اللجنة يتلائم مع فلسفة الدولة العراقية و التوجه الحكومي وفق المادة 36 من الدستور العراقي والتي تشير إلى أن ( ممارسة الرياضة حق لكل فرد وعلى الدولة تشجيع أنشطتها و رعايتها وتوفير مستلزماتها)”.

وتابع أن “اغلب القوانين الرياضية النافذة كانت معدة من قبل النظام البائد والتي أصبحت لا تتلائم مع المرحلة الجديدة لذلك تم في السنوات الاخيرة إقرار قانون اللجنة الأولمبية العراقية و قانون جديد للاتحادات الرياضية اللذان يحتويان على عدد من النقاط الخلافية والتي ساهمت في صنع أزمة جديدة في الوضع الرياضي بالاضافة الى عدم وجود قانون خاص بالأندية يتناسب مع التطور الكبير الذي شهدته الرياضة”.

‏ ونوه إلى أن “المرحلة المقبلة تتطلب إيجاد قوانين بفلسفة واحدة لا تقاطع فيما بينها لذلك تقوم اللجنة على التهيئة لتشريع قانون موحد للرياضة العراقية يتم فيه معالجة وإنهاء جميع التقاطعات والسلبيات المشخصة من قبل الخبراء والمختصين ليساهم في إصلاح الوضع الرياضي بشكل عام”.

الجدير بالذكر أن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني اصدر أمرًا ديوانياً شكل فيه لجنة عليا لإعداد قانون موحد للرياضة العراقية تتألف من مستشار رئيس الوزراء لشؤون الشباب والرياضة إياد بنيان رئيسًا وعضوية كل من شهباء أحمد مستشار رئيس مجلس الوزراء وحسن كريم مستشار وزير الشباب والرياضة ودكتور أكرم عطوان مدير عام – وزارة الشباب والرياضة و حسين محمد سكر مستشار – مجلس الدولة وانمار فؤاد عبد الوهاب مستشار قانوني – الأمانة العامة لمجلس الوزراء وغيث عبدالغني – مكتب رئيس مجلس الوزراء وجاسم حسن هاشم مشاور قانوني – مكتب رئيس مجلس الوزراء و حكيم شماع عبدالله من مكتب رئيس مجلس الوزراء مقررا للجنة.

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