2023/03/02 | 01:40 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: fPnrHymQ2ig

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مواطن من محافظة ⁧‫أربيل‬⁩ يصنع جهاز تحذيري أثناء ⁧‫الزلزال‬⁩ بواسطة هورن سيارة) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مواطن من محافظة ⁧‫أربيل‬⁩ يصنع جهاز تحذيري أثناء ⁧‫الزلزال‬⁩ بواسطة هورن سيارة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).