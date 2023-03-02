غوتيريش: جئت الى العراق لدعم حقوق الإنسان والديمقراطية مرحبا بدوره المحوري

2023/03/02 | 02:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد‭- ‬الزمان‭ ‬ دعا‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬أنطونيو‭ ‬غوتيريش‭ ‬الأربعاء‭ ‬من‭ ‬بغداد‭ ‬العراقيين‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬كسر‭ ‬دائرة‭ ‬عدم‭ ‬الاستقرار‮»‬‭ ‬ومواصلة‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬طريق‭ ‬تحقيق‭ ‬‮«‬الازدهار‭ ‬والحرية‮»‬،‭ ‬خلال‭ ‬زيارة‭ ‬هي‭ ‬الأولى‭ ‬للبلاد‭ ‬منذ‭ ‬ستّ‭ ‬سنوات،‭ ‬أكد‭ ‬فيها‭ ‬على‭ ‬‮«‬التضامن‮»‬‭ ‬مع‭ ‬العراقيين‭.‬ تأتي‭ ‬زيارة‭ ‬غوتيريش‭ ‬تزامناً‭ ‬مع‭ ‬مرور‭ ‬عشرين‭ ‬عاماً‭ ‬على‭ ‬سقوط‭ ‬نظام‭ ‬صدام‭ ‬حسين‭ ‬على‭ ‬يد‭ […]

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