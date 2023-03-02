الدور‭ ‬المحوري‭..‬كلام‭ ‬مستفز

2023/03/02 | 02:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاتح‭ ‬عبد‭ ‬السلام‭ ‬ جملة‭ ‬مستفزة،‭ ‬وهي‭ ‬الميزان‭ ‬السياسي‭ ‬أكبر‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬يحتمل‭ ‬الوضع‭ ‬العراقي‭ ‬في‭ ‬اطلاقها‭ ‬عليه،‭ ‬غير‭ ‬انّ‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للام‭ ‬المتحدة‭ ‬أنطونيو‭ ‬غوتيريش‭ ‬الزائر‭ ‬لبغداد‭ ‬قالها‭ ‬بكل‭ ‬ثقة‭ ‬ممتدحاً‭ ‬الدور‭ ‬المحوري‭ ‬الإقليمي‭ ‬للعراق‭ ‬في‭ ‬الوساطات‭ ‬والاتصالات‭.‬إذا‭ ‬كان‭ ‬الكلام‭ ‬الدبلوماسي‭ ‬سمة‭ ‬الزائرين‭ ‬العاديين‭ ‬فما‭ ‬بالك‭ ‬عن‭ ‬لغة‭ ‬أبي‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬العالمية؟‭ ‬لعل‭ ‬المراقب‭ […]

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