2023/03/02 | 02:00 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- فاتح عبد السلام جملة مستفزة، وهي الميزان السياسي أكبر من أن يحتمل الوضع العراقي في اطلاقها عليه، غير انّ الأمين العام للام المتحدة أنطونيو غوتيريش الزائر لبغداد قالها بكل ثقة ممتدحاً الدور المحوري الإقليمي للعراق في الوساطات والاتصالات.
إذا كان الكلام الدبلوماسي سمة الزائرين العاديين فما بالك عن لغة أبي الدبلوماسية العالمية؟ لعل المراقب […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدور المحوري..كلام مستفز) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
إذا كان الكلام الدبلوماسي سمة الزائرين العاديين فما بالك عن لغة أبي الدبلوماسية العالمية؟ لعل المراقب […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدور المحوري..كلام مستفز) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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