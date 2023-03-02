2023/03/02 | 02:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باب‭ ‬الهوى‭ (‬سوريا‭-‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬دمشق‭ -‬الزمان‭ ‬ ‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬التقى‭ ‬الرئيس‭ ‬السوري‭ ‬بشار‭ ‬الأسد‭ ‬في‭ ‬قصره‭ ‬الجمهوري‭ ‬بدمشق،‭ ‬وصفه‭ ‬المراقبون‭ ‬بالعملي‭ ‬والمثمر‭ ‬،‭ ‬تفقّد‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬لمنظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬تيدروس‭ ‬أدهانوم‭ ‬غيبرييسوس‭ ‬الأربعاء‭ ‬عدداً‭ ‬من‭ ‬المستشفيات‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬غرب‭ ‬سوريا،‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬زيارة‭ ‬لمسؤول‭ ‬أممي‭ ‬رفيع‭ ‬المستوى‭ ‬إلى‭ ‬مناطق‭ ‬سيطرة‭ ‬الفصائل‭ ‬الجهادية‭ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مدير الصحة العالمية يتفقد بعد لقاء الأسد مستشفيات المعارضة في سوريا) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مدير الصحة العالمية يتفقد بعد لقاء الأسد مستشفيات المعارضة في سوريا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).