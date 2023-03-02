2023/03/02 | 02:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الحكومة العراقية، الأربعاء، اعتماد "التركمانية" لغة ثالثة في الخطابات الرسمية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يعتمد لغة ثالثة في الخطابات الرسمية) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يعتمد لغة ثالثة في الخطابات الرسمية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).