2023/03/02 | 02:24 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 2 مارس، 2023 بغداد/المسلة:يسوق القلق من ان الظروف المحلية في العراق، قد تعوق اجراء الانتخابات...

ظهرت المقالة المصالحة مع التيار الصدري ترصف طريق تعديل قانون الانتخابات و توفر فرصة إستمرار الحكومة لنهاية الدور الانتخابية أولاً على المسلة.

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