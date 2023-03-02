مصر تعلن زيادة أسعار البنزين وتثبيت السولار.. وتوضح السبب

2023/03/02 | 02:25 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، الخميس، عن الأسعار الجديدة للبنزين والسولار.

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