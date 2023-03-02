2023/03/02 | 02:29 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تدرس إحدى لجان مجلس الشيوخ الأميركي تشريعا الأسبوع المقبل من شأنه إلغاء تفويضين للحروب السابقة في العراق، في محاولة جديدة لإعادة تأكيد دور الكونغرس في اتخاذ قرار إرسال قوات للقتال في دول أخرى.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس الشيوخ الأميركي يتحرك لإنهاء تفويض "الحرب اللانهائية" في العراق) نشر أولاً على موقع (الجزيرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس الشيوخ الأميركي يتحرك لإنهاء تفويض "الحرب اللانهائية" في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الجزيرة).