2023/03/02 | 03:52 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق.. النزاهة تعلن ضبط 11 متهما في نينوى استوفوا 8 مليارات دينار هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2023/03/02 | 03:52.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق.. النزاهة تعلن ضبط 11 متهما في نينوى استوفوا 8 مليارات دينار) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق.. النزاهة تعلن ضبط 11 متهما في نينوى استوفوا 8 مليارات دينار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).