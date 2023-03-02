قتَل روبرت كينيدي.. القضاء الأميركي يرفض طلب الإفراج عن سرحان سرحان

2023/03/02 | 03:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفضت لجنة الإفراج المشروط في كاليفورنيا، الأربعاء طلب الإفراج المشروط عن سرحان سرحان، والذي تم إدانته في عام 1968 بقتله للسيناتور، روبرت كيندي.

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