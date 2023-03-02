حصريا لـCNN: الجيش الأمريكي يعفي مسؤولين لفشلهم في تأمين قاعدة تضم أسلحة نووية

2023/03/02 | 04:10 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مسؤولان دفاعيان، لشبكة CNN، إنه تم إعفاء اثنين من قادة القوات الجوية الأمريكية، و4 من مرؤوسيهم في قاعدة مينوت الجوية في ولاية داكوتا الشمالية من الخدمة، هذا الأسبوع، بعد أن كشفت عملية تفتيش عن فشلهم في تأمين مخزون الأسلحة النووية في القاعدة، وفقا للقواعد.

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