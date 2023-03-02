"تصريح فظيع".. المعارضة الإسرائيلية توجه انتقادا لاذعا لنتانياهو

2023/03/02 | 04:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتقد زعيم المعارضة، يائير لبيد، رئيس الوزراء، بنيامين نتانياهو، لمقارنته آلاف الأشخاص الذين تظاهروا في تل آبيب بالمستوطنين الذين احتشدوا في بلدة حوارة الفلسطينية، وفق ما نقلت صحيفة "إسرائيل توادي".

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