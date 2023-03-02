مجلس الشيوخ الأميركي يسعى لإنهاء تفويضي

2023/03/02 | 06:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأميركي، تشاك شومر، الأربعاء، إن إحدى اللجان ستدرس قانونا، الأسبوع المقبل، من شأنه إلغاء تفويضين للحروب السابقة في العراق، وذلك في إطار مسعى جديد لإعادة تأكيد دور الكونغرس في اتخاذ قرار بشأن إرسال القوات الأميركية إلى القتال في دول أخرى، وفقا لوكالة "رويترز" للأنباء.

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