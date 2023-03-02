عقوبات أمريكية على شركات تزود كوريا الشمالية بـ

2023/03/02 | 06:07 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، الأربعاء، عقوبات على 3 شركات وشخصين بسبب تزويد كوريا الشمالية بـ"عوائد غير قانونية".

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