2023/03/02 | 07:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مرر مجلس الشيوخ قرارًا، الأربعاء، لإلغاء قاعدة استثمار التقاعد لإدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، التي تسمح لمديري صناديق التقاعد بالنظر في تأثير تغير المناخ والعوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة الأخرى عند اختيار الاستثمارات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس الشيوخ يصوت لإلغاء قرار اتخذته إدارة بايدن.. والرئيس يلوح بـ "الفيتو") نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس الشيوخ يصوت لإلغاء قرار اتخذته إدارة بايدن.. والرئيس يلوح بـ "الفيتو") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).