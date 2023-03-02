أثار ضجة كبيرة ودعوات للتحقيق بشأنه.. وزير إسرائيلي يدعو إلى محو بلدة في الضفة الغربية

2023/03/02 | 07:43 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يواجه وزير المالية الإسرائيلي ، بتسلإيل سموتريتش، ردود فعل عنيفة بعد أن قال إن بلدة حوارة بالضفة الغربية "بحاجة إلى محو" رداً على مقتل مواطنين إسرائيليين.تقرير مراسلة CNN هاداس غولد.

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