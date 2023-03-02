هاري وميغان يتلقيان طلبا لمغاردة مسكنهما الرسمي في بريطانيا.. ومصدر في العائلة المالكة يُعلق لـCNN

2023/03/02 | 08:16 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طُلب من الأمير هاري وزوجته، ميغان ماركل، إخلاء "Frogmore Cottage"، المقر الرسمي للزوجين في المملكة المتحدة، حسبما قال متحدث باسم دوق ودوقة سا**** لشبكة CNN الأربعاء

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