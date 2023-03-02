السعودية.. أرامكو تخطط للاستثمار في تطوير محركات غير تقليدية

2023/03/02 | 08:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقعت شركة "أرامكو" خطاب نوايا، لتحصل على حصة أقلية محتملة في شركة جديدة لتكنولوجيا المحركات، ستؤسسها مجموعتا جيلي القابضة ورينو، بحسب رويترز.

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