انخفاض ايرادات العراق النفطية بنسبة 7.92 % في شباط

2023/03/02 | 09:09 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

انخفضت إيرادات العراق النفطية على أساس شهري بنسبة 7.92% لشهر شباط الماضي لتصل إلى 7.081 مليارات دولار.

ووفقا لبيانات وزارة النفط، اطلعت عليها "الاقتصاد نيوز"، فإن صادرات العراق النفطية، باستثناء التدفقات من إقليم كوردستان، انخفضت بنسبة 8.88% على أساس شهري في شباط لتصل إلى 92 مليونا و255 ألف برميل، مقارنة بشهر كانون الثاني الماضي الذي بلغت الصادرات فيه 101 مليون و 245 ألف برميل.

وانخفضت أيضا مجموع الإيرادات النفطية لشهر شباط بنسبة 7.92% لتصل الى 7.081 مليارات دولار على أساس شهري مقارنة بشهر كانون الثاني التي بلغت فيها الإيرادات 7.690 مليارات دولار.

وانخفضت مجموع الإيرادات النفطية من صادرات نفط البصرة عبر الموانئ الجنوبية بنسبة 8.54% على أساس شهري لتصل الى 6.844 مليارات دولار مقارنة بشهر كانون الثاني التي بلغت فيها الإيرادات 7.483 مليارات دولار.

فيما ارتفعت الإيرادات النفطية من صادرات خام كركوك عبر ميناء جيهان التركي بنسبة 17.2% على أساس شهري لتصل الى 218 مليون دولار، مقارنة بشهر كانون الثاني الذي بلغت فيه الإيرادات 186 مليون دولار.

واعلنت وزارة النفط يوم أمس الأربعاء عن مجموع الصادرات النفطية والايرادات المتحققة لشهر شباط، مبينة أنها بلغت 92 مليونا 255 الفا و610 براميل، بإيرادات بلغت 7.081 مليارات دولار.

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