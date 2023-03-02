2023/03/02 | 09:20 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الخميس، لتواصل مكاسبها من الجلستين السابقتين وسط مؤشرات على انتعاش اقتصادي قوي في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، وهو ما […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ارتفاع طفيف بأسعار النفط مع انتعاش اقتصادي للصين المركز الخبري الوطني.

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