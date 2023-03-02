السوداني يطلق الحزمة الأولى لمشاريع فكّ الاختناقات المرورية في بغداد

2023/03/02 | 09:20 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أطلق مكتب رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، الحزمة الأولى لمشاريع فكّ الاختناقات المرورية في بغداد.وذكر بيان لمكتبه الاعلامي تلقاه / المركز الخبري الوطني/.أن “رئيس مجلس الوزراء محمد […]

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