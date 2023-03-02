زلزال بقوة 5 درجات يضرب جزر الكوريل الروسية

2023/03/02 | 09:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

أعلنت الهيئة الجيوفيزيائية الموحدة التابعة لأكاديمية العلوم الروسية، اليوم الخميس، تسجيلها زلزالا بقوة 5 درجات بمقياس ريختر في مياه المحيط الهادئ بالقرب من جزر الكوريل الروسية.

وقالت يلينا سيمينوفا رئيسة محطة مراقبة الزلازل "يوجنو ساخالينسك" لوكالة "سبوتنيك"، بأن الزلزال تم رصده عند الساعة 6:29 صباح الخميس، حسب التوقيت المحلي (22:29 مساء الأربعاء بتوقيت موسكو).

وأشارت إلى أن بؤرة الزلزال كانت على بعد 183 كلم إلى الجنوب الشرقي من جزيرة إيتوروب التابعة لجزر الكوريل، وعلى عمق 33 كيلومترا.

ولم ترد أي معلومات عن دمار أو سقوط مصابين أو ضحايا بنتيجة الزلزال.

وتقع جزر الكوريل في منطقة نشطة زلزاليا تعرف باسم حلقة النار، والتي تتأثر بانتظام بالزلازل القوية.

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