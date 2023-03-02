2023/03/02 | 09:38 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ عقد المجلس الوزاري للخدمات الاجتماعية جلسته الرابعة، اليوم الخميس برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط، محمد علي تميم.واستضاف المجلس بحسب بيان للامانة العامة لمجلس الوزراء تلقته ايرث نيوز “في أثناء انعقاده، أمين بغداد، عمار موسى لمراجعة فقرات التقرير الخاص بتقييم الواقع الخدمي للدوائر البلدية في العاصمة بغداد، موصياً بإعادته إلى أمانة […]

ظهرت المقالة المجلس الوزاري يستضيف أمين بغداد لمناقشة الواقع الخدمي في الدوائر البلدية أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المجلس الوزاري يستضيف أمين بغداد لمناقشة الواقع الخدمي في الدوائر البلدية) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المجلس الوزاري يستضيف أمين بغداد لمناقشة الواقع الخدمي في الدوائر البلدية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).