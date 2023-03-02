هذا ما قاله سلطان النيادي بعد نجاح انفصال مركبة

2023/03/02 | 09:38 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجّه رائد الفضاء الإماراتي رسالة من مركبة "دراغون" بعد انفصالها عن صاروخ "Falcon 9"، الخميس، في مرحلة تبعت نجاح عملية الإطلاق وعودة المرحلة الأولى إلى المنصة في فلوريدا

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