الصادقون النيابية تدعو الخارجية لمحاسبة السفير التركي:

2023/03/02 | 09:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

دعت كتلة الصادقون النيابية، اليوم الخميس، وزارة الخارجية لاستدعاء السفير التركي للوقوف على اسباب القصف على اراضي الاقليم ومحاسبة المقصرين، واصفةً القصف بـ "الجرائم التركية".

وقال النائب عن الكتلة حسن سالم في تغريدة له عبر تويتر وتابعتها (بغداد اليوم)، إن "على الخارجية العراقية استدعاء السفير التركي ومحاسبته وتسليمه مذكرة احتجاج على استهتار القوات التركية بقصفها بالطائرات المسيرة قضاء سنجار وارتكاب جريمة قتل القيادي في الحشد الشعبي فوج 80 الشهيد الايزدي (بير جكــو)".

واضاف أن "هذه الجريمة تضاف الى سلسلة الجرائم التي ارتكبتها القوات التركية بحق ابناء الشعب العراقي الذي يقدم الكثير من المساعدات لابناء الشعب التركي الذي تعرض الى الزلزال يقابلها ارتكاب حكومة تركيا جرائم وقطع المياه عن الشعب العراقي".

وامس الاربعاء، أفاد مصدر أمني، بمقتل شخصين بينهم قيادي بارز في حزب العمال الكردستاني وإصابة اثنين اخرين بجروح جراء القصف التركي على قضاء سنجار بمحافظة نينوى.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "قصفا تركيا على قضاء سنجار بمحافظة نينوى اودى بحياة شخصين بينهم القيادي في حزب العمال الكردستاني ومسؤول اسايش ايزيدخان التابعة لليبشة شيرزاد قيراني، واصابة اثنين اخرين بجروح بليغة".

وفي وقت سابق، أفاد مصدر أمني، بتجدد القصف التركي في مدينة سنجار غربي محافظة نينوى.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "قصفا تركيا جديدا استهدف عجلة بالقرب من مديرية شرطة سنجار غربي نينوى".

وبين فترة وأخرى تستهدف طائرات تركية، مواقعا وعجلات تابعة لحزب العمال الكردستاني بقضاء سنجار وعدة مناطق اخرى.

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