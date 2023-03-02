"الأسباب غير معروفة".. ارتفاع في إصابات سرطان القولون والمستقيم بين الشباب

2023/03/02 | 10:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهر تقرير لجمعية السرطان الأميركية، ارتفاع إصابة الأشخاص الأقل سنا بسرطان القولون والمستقيم بالولايات المتحدة، مع تسجيل المزيد من الحالات في المراحل المتقدمة من المرض.

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