2023/03/02 | 10:00 - المصدر: زاكروس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بابل.. جريمة هزت مدينة الحلة شخص يقتل زوجته وثلاثة من أفراد عائلتها) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: xmv6JmOaSnY
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بابل.. جريمة هزت مدينة الحلة شخص يقتل زوجته وثلاثة من أفراد عائلتها) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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