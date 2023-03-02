2023/03/02 | 10:00 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: xmv6JmOaSnY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بابل.. جريمة هزت مدينة الحلة شخص يقتل زوجته وثلاثة من أفراد عائلتها) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بابل.. جريمة هزت مدينة الحلة شخص يقتل زوجته وثلاثة من أفراد عائلتها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).