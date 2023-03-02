التجارة تبدأ استعدادات موسم تسويق الحنطة

2023/03/02 | 10:06 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

باشرت وزارة التجارة استعداداتها لإطلاق موسم تسويق الحنطة بداية نيسان المقبل من خلال السعي لتأمين التخصيصات الماليَّة للفلاحين وتحديد مواصفات المحصول بغية توفير

خزين كاف منه.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة التجارة محمد حنون في حديث لـ”الصباح” وتابعته "الاقتصاد نيوز"، إنَّ “الشركة العامة لتجارة الحبوب تجري الاستعدادات لانطلاق موسم تسويق الحنطة للعام الحالي المؤمل أن ينطلق بداية نيسان المقبل”.

وأضاف أنَّ الوزارة تسعى إلى توفير المبالغ المالية لتسديد مستحقات الفلاحين بعد مفاتحة مجلس الوزراء ولجنة الاقتصاد لتأمينها قبل انطلاق

موسم التسويق.

وأشار إلى تحديد مواصفات الحنطة المسوقة على نوعين أحدهما بخصم والآخر بدون خصم، مبيناً أنَّ الشركة العامة لتصنيع الحبوب جهزت الوكلاء ضمن الحصة الأولى بكميات الطحين المطلوبة في بغداد والمحافظات، وحالياً تستعد الوزارة لإنتاج الحصة الثانية التي سيتم إطلاقها قريباً.

وأضاف حنون أنَّ الوزارة تعمل على تأمين خزين من الحنطة، والسيطرة على وكلاء المواد الغذائية في تجهيز مفردات السلة الغذائية والالتزام بمواعيدها المحددة مع تكثيف الدور الرقابي لمتابعة عملهم، وبيع المواد الغذائية بسعر التكلفة للمواطنين من خلال الجمعيات التعاونية في شهر رمضان المبارك، فضلاً عن توفير التخصيصات المالية من أجل سد احتياج البطاقة التموينية، إلى جانب التأكيد على التعاون مع القطاع الخاص عبر دعم أصحاب المحال التجارية لتقليل فرض الجبايات والرسوم والأسعار الإضافية على المواد الغذائية.

وذكر أنَّ الشركة العامة لتجارة الحبوب نسقت مع الجهد الفني لشركة السكك الحديد لتأهيل الخط الواصل لسايلو خان ضاري بغية استخدامه في نقل كميات الحنطة بواسطة العربات المخصصة، كما يتم العمل على صيانة بقية الخطوط الواصلة إلى سايلوات الحلة والشرقاط في صلاح الدين والديوانية.

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