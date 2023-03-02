أسعار النفط ترتفع متأثرة بانتعاش الاقتصاد الصيني

2023/03/02 | 10:16 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الانتعاش الصيني عوض تأثير المخاوف من ارتفاع مخزون الخام الأمريكي.

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