نادي الطلبة يستنكر أعمال العنف ضد جمهور الأنيق

2023/03/02 | 10:31 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استنكر نادي الطلبة الرياضي، أعمال العنف التي قامت بها قوات الشغب ضد جمهور الانيق أثناء مباراة النجف بالدوري الممتاز أمس الأربعاء.

وذكر النادي في بيان أن “الهيئة الإدارية لنادي الطلبة تستنكر اعمال العنف التي قامت بها قوات الشغب ضد جمهور الانيق المحب للكرة ، خلال المباراة التي جرت يوم امس في ملعب الشعب الدولي بين الطلبة والنجف”.

وأعرب النادي عن “غضبه العارم تجاه هذه الأفعال المشينة التي تسيء للرياضة وأخلاقها وسمعة العراق الرياضية”.

وأصيب عدد من جماهير الطلبة بإصابات بليغة خلال اشتباكهم مع قوات الشغب.

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