2023/03/02 | 10:32 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالفيديو..



إعترافات أحد أفراد عصابة خطف الاطباء في ديالى المركز الخبري الوطني.

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