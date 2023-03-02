2023/03/02 | 10:32 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني تسلم العراق، اليوم الخميس، مجموعة قطع أثريَّة من سويسرا من فترة الخلافة العباسية.وذكرت وزارة الخارجية، في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/، أن “العراق تسلَّم مجموعة من القطع الأثريَّة العراقيَّة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العراق يتسلم قطع اثرية من سويسرا المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يتسلم قطع اثرية من سويسرا) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يتسلم قطع اثرية من سويسرا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).