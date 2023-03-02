بينهم نساء.. القبض على عصابة مختصة بسرقة الدراجات النارية في بغداد

2023/03/02 | 10:51 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز - امنأعلنت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، اليوم الخميس، القبض على عصابة مختصة بسرقة الدراجات النارية مكونة من 24 متهما بينهم نساء في العاصمة بغداد.

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