انخفاض صادرات العراق الى الصين بنسبة 19٪ خلال شباط الماضي

2023/03/02 | 10:54 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

انخفضت صادرات العراق، الى الصين بنسبة 19٪ خلال شهر شباط الماضي.

وفقا للإحصاءات الأولية، لتصدير النفط العراقي، فان العراق صدر الى الصين 26.3 مليون برميل خلال شهر شباط بينما صدر 32.6 مليون برميل خلال شهر كانون الثاني.

وحسب خدمة تتبع شحنات النفط، التي تراقبها "الاقتصاد نيوز"، فان معدل تصدير النفط العراقي خلال شهر شباط الى الصين بلغ مليون برميل يوميا.

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