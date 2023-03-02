2023/03/02 | 10:55 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 2 مارس، 2023 بغداد/المسلة: حل العراق بالمركز الـ 55 عالميا في ترتيب الدول الأكثر بدانة،...

ظهرت المقالة العراق في المركز الـ 55 بين الشعوب الأكثر بدانة أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق في المركز الـ 55 بين الشعوب الأكثر بدانة) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق في المركز الـ 55 بين الشعوب الأكثر بدانة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).