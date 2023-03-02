بمساعدة أميركية.. بريطانيا تصادر أسلحة إيرانية مهربة في خليج عمان

2023/03/02 | 11:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت البحرية الملكية البريطانية، الخميس، أنها صادرت، خلال الشهر الماضي، أسلحة إيرانية من قارب تهريب في المياه الدولية في خليج عمان، وكان من بينها صواريخ موجهة مضادة للدبابات.

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