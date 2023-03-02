العدل تعلن اطلاق سراح 652 نزيلا بينهم بالعفو العام خلال شباط الماضي

2023/03/02 | 11:10 - المصدر: بغداد اليوم

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اعلنت وزارة العدل، اليوم الخميس، عن اعداد النزلاء المطلق سراحهم من الاقسام الاصلاحية، ومن بينهم المشمولين بالعفو العام.وبلغ عدد المطلق سراحهم لشهر شباط الماضي (652) نزيلاً، (588 رجال) و(64 نساء)، ومن بينهم (5) نزلاء مشمولين بقانون العفو العام.كما بلغ عدد المطلق سراحهم بقانون العفو العام منذ شهر تشرين الثاني 2016 ولغــاية 28 شبــاط 2023 (9557) نزيلاً، فيما بلغ عدد المطلق سراحهم بقرار العفو الخاص من شهر كانون الثاني 2020 ولغاية 28 شباط 2023 الماضي (1172) نزيلاً.اعلام وزارة العدل

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