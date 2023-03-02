2023/03/02 | 11:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -

تمكنت مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد / مكتب حسينية المعامل لمكافحة الإجرام من إلقاء القبض على عصابة مكونة من (٢٤) متهما بينهم نساء لقيامهم بعدة عمليات سرقة للدراجات النارية ودراجات التك تك ضمن مناطق مختلفة من العاصمة بغداد.



وجاء ذلك بعد القبض على ثلاثة متهمين لقيامهم بسرقة دراجتين ناريتين وبالجرم المجهود، ولدى إجراء التحقيق معهم اعترفوا صراحة بوجود عصابة مختصة بعمليات السرقة وتجارة المخدرات والأسلحة النارية ضمن مناطق السفير والحبيبية والعبيدي، حيث تم تشكيل فريق عمل من قبل مفارز مكتب حسينية المعامل والقبض على المتهمين وضبط بحوزتهم أسلحة نارية من نوع كلاشنكوف عدد (٢) ومسدسات عدد (٣) وسلاح آخر من نوع غدارة فضلا عن ضبط (١٤) دراجة نارية مسروقة من مختلفة الأنواع مع أكياس صغيرة تحتوي على مادة الكريستال وميزان وقداحات كبيرة وبايبات واراكيل يدوية الصنع تستخدم لتعاطي المخدرات مع فيش محورة معدة لسرقة الدراجات النارية عدد (٦) ودرنفيسات مع أجهزة هاتف عدد (٨) من غير شريحة مع بندقية صيد وناظور ودرع عسكري عدد (٣).



دونت أقوالهم ابتدائيا وقضائيا بالاعتراف بسرقة (١٥٤) دراجة نارية مختلفة الأنواع، وتم عرض الأوراق التحقيقية أمام أنظار قاضي التحقيق وقرر توقيفهم وفق أحكام المادة ٤٤٣ من قانون العقوبات لينالوا جزاءهم العادل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (24 متهما بينهم نساء.. الإطاحة بعصابة مختصة بسرقة الدراجات في بغداد) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (24 متهما بينهم نساء.. الإطاحة بعصابة مختصة بسرقة الدراجات في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).